10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Conștientizare și sprijin emoțional

În fiecare an, pe 10 octombrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Sănătății mintale. Evenimentul a fost creat de Organizația Mondială a Sănătății cu scopul de a atrage atenția asupra importanței accesului la servicii de sprijin psihologic și menținerii echilibrului emoțional.

Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Sănătății Mintale evidențiază dreptul fiecărei persoane de a avea acces de calitate la sănătatea mintală. Totul, fără limită de vârstă, statul social sau spațiul geografic în care se află.

Îngrijorarea specialiștilor este că tot mai mulți tineri se confruntă cu probleme generate de depresie, anxietate sau stres cronic. Chiar și în România, tot mai mulți oameni suferă din cauza dificultăților emoționale, iar numărul celor care cer ajutor specialiștilor este însă îngrijorător de mic. Ceea ce-i ține pe români la distanță de accesul la servicii de sănătate mintală, așa cum este psihoterapia, sunt stigma și lipsa informațiilor.

Scopul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale este a încuraja mai mult dialogul deschis despre problemele psihice și de a combate prejudecățile. Sănătatea mintală este la fel de importantă precum cea fizică.