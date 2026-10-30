De ce avem măsele de minte. Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Dinții pe care îi numim astăzi măsele de minte sunt urmele evoluției, în timp, a organismului uman. Specialiștii explică faptul că utilitatea lor astăzi este mult mai scăzută, având în vedere că, în trecut, oamenii se alimentau în cu totul alt mod decât în prezent.

„Totul se modifică, respectiv ontogenetic, forma feței noastre s-a modificat. Creierul a crescut de câteva sute de ani din ce în ce. mai mult, iar fața s-a alungit. Alimentația diferă acum foarte mult față de cum era acum sute sau mii de ani. Astfel, că nu mai avem nevoie de mulți dinți. Mare parte din dinți rămân incluși, inclusiv aceste măsele de minte”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Numele de „măsele de minte” provine de la faptul că aceste măsele erup mai târziu, după vârsta de 18 ani.

„Se numesc măsele de minte, pentru că se presupune că în etapa în care erup, deci peste 18 ani, mai prindem puțin de minte”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.