Importanța extracției măselelor de minte. Ce recomandă medicul Lorelei Nassar VIDEO

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Măselele de minte nu sunt altceva decât „rămășițe” ale evoluției, în timp, a oamenilor. Astăzi nu au foarte multă utilitate, dar provoacă numeroase probleme dentare. De la înghesuirea dinților și până la anumite tipuri de infecții. Pentru a preveni toate aceste probleme, medicii recomandă extracția lor.

„Se recomandă aproape în totdeauna extracția măselelor de minte, de cele mai multe ori preventiv, pentru că exceptând situațiile în care ea este perfect aliniată cu dinții vecini și se închide perfect cu măseaua de minte de deasupra, Aceste situații sunt foarte rare. Nu doar datorită modificării ontogenetice, ci și pentru că deseori moștenim forma dinților de la un părinte și forma arcadelor de la celălalt părinte. Acest aspect provoacă înghesuirea dentară și produce el însuși dinți incluși”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Sunt însă și situații în care măselele de minte pot fi totuși păstrate pe arcadele dentare.

„Doar măselele de minte care sunt perfect aliniate cu restul dinților și care se închid foarte bine. Altfel, ele trebuie scoasă. Fie că vorbim de cele semincluse sau incluse, pot provoca patologii”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Categorii: Știri, Video
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