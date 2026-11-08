20% din persoanele sub 40, din regiunea Moldovei, ajung la spital din cauza consumului de alcool VIDEO

Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași , cel mai mare spital de urgență din regiunea Moldovei, arată că incidența consumului de alcool este foarte ridicată în rândul populației. Astfel, 20% dintre consumatori au până în 40 de ani, iar 80% dintre aceștia până în 65 de ani.

De foarte multe ori, consumatorii ajung la spital în stare gravă din cauza consumului de alcool.

„Din păcate fenomenul este întâlnit în fiecare zi la Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sfântul Spiridon» în fiecare zi, în fiecare gardă. Deci, nu este vreo zi în decursul unui an în care să nu vedem persoane care consum ă alcool. Fie că este vorba despre persoane care ajung cu complicații ale consumului cronic de etanol, decompensate și care apelează la 112, cel mai frecvent familiile sau vecinii”, susține prof. univ. dr. DIANA CIMPOEȘU, medic-șef UPU SMURD Iași, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicii susțin că persoanele care consum alcool și ajung la spital sunt de toate vârstele.

„Ei sunt de toate vârstele. spitalul nostru îngrijește pacienți de la 18 la 100 plus ani. Procentul de tineri cred că este undeva la 20-25%, dacă mă refer la persoanele până în 40 de ani. Dar, dacă mă refer la ceea OMS denumește încă pacienți până la 65 de ani, atunci este vorba despre 80%. În cazurile copiilor și adolescenților, ei sunt stabilizați în unitatea noastră și, ulterior, transferați către Spitalul de Copii «Sf. Maria». Există un comun mare de substanțe, în special alcool, și în rândul acestora”, mai spune prof. univ. dr. DIANA CIMPOEȘU, medic-șef UPU SMURD Iași, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.