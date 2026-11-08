Limba semnelor române, modalitatea prin care persoanele cu deficiențe de auz pot comunica VIDEO

«Limba semnelor române» reprezintă o adaptare a limbajului mimico-gestual, astfel încât persoanele cu deficiențe de auz din țara noastră să se poată exprima corect în limba română.

Pentru implementarea «limbii semnelor române» a fost nevoie de inițierea unui demers legislativ care să vină în sprijinul persoanelor diagnosticate cu astfel de deficiențe.

„Până în anul 2020, limba semnelor române purta denumirea de «limbaj mimico-gestual». Datorită unui demers legislativ a apărut «limba semnelor române». Pot să spun că există în cadrul acestei limbi o structură gramaticală și toate elementele care țin de o limbă vorbită. Dar, iată este limba semnelor române”, susține COSMIN CLAUDIU COSTACHE, interpret LSR, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

„Limba semnelor române„ este, de fapt, o interpretare tradusă, ulterior, în limbajul semnelor. Cu toate acestea, acest mod de comunicare este eficient persoanelor cu deficiențe de auz.

„Ce este adevăra, în limba semnelor române nu este o traducere, ci o interpretare. Urmează apoi transpunerea limbajului în limba semnelor. Lucru care se vede în mod real prin comunicarea vizuală”, mai spune COSMIN CLAUDIU COSTACHE, interpret LSR, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.