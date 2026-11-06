Lista investigațiilor medicale necesare unui consult gastroenterologic VIDEO

Problemele gastrointestinale pot să apară la orice vârstă, de aceea un consult de specialitate este necesar. Investigațiile joacă un rol esențial în diagnosticul corect al posibilelor afecțiuni.

„Îmi place ca oamenii să fie investigați, iar partea de investigații medicale reprezintă o componentă care ne asigură sănătatea. La unii pacienții sunt simptome, la alții nu. Dar, după ce ai o dovadă, obținută doar prin investigație, poți să afirmi cert că este organismul este sănătos”, susține dr. ANCA MOLDOVAN-POP, medic primar gastroenterologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

În cazul problemelor gastrointestinale, medicii specialiști recomandă anumite investigații specifice pentru un tablou complet al stării de sănătate a tractului digestiv. Cea mai importantă investigație rămâne explorarea endoscopică.

„Pacienții care ajung la mine, potrivit ar fi să aibă niște investigații prealabile, și acum trăim într-un context în care avem acces la servicii medicale. Mă refer la setul standard de sânge, de scaun, dar și o ecografie abdominală. Apoi, oamenii întreabă când e potrivit să facă investigații endoscopice? Adresabilitatea în zona asta vine spre gastroenterologi”, mai spune dr. ANCA MOLDOVAN-POP, medic primar gastroenterologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.