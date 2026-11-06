Cum pot IMM-urile să ofere beneficii medicale angajaților cu un buget mai mic. Oferta MedLife de Black Friday

De Black Friday, MedLife, liderul pieței serviciilor medicale private din România, oferă companiilor cu 2–100 de angajați o reducere de 30% la abonamentele medicale corporate, valabilă în primul an de contract. Oferta vine într-un moment important pentru antreprenori, care își pregătesc bugetele și pachetele de beneficii pentru 2027, și le permite să includă servicii medicale preventive pentru echipe, cu o investiție mai redusă.

Pentru IMM-uri, poate fi un instrument de fidelizare, în condițiile în care 49% dintre firmele mici și mijlocii din România au avut dificultăți să găsească angajați cu competențele potrivite în ultimii doi ani, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană în iunie 2026. Când o recrutare durează luni, fiecare angajat păstrat sănătos în firmă valorează mai mult decât suma economisită pe beneficii, iar reducerea de Black Friday face acest calcul mai ușor.

Ce câștigă o firmă mică din reducerea de Black Friday

Dacă luăm exemplul unei agenții de contabilitate cu 12 angajați, două săptămâni de concediu medical ale colegei de la HR blochează fluturașii și declarațiile, iar angajatorul plătește salariul angajatei absente și îi preia sarcinile după program. Cu un abonament medical, angajata ajunge la medicul de familie, la specialist și la analize în aceeași săptămână în care apar primele simptome, iar o problemă prinsă la timp scurtează absența la câteva zile.

„Sănătatea angajaților cântărește la fel într-o companie cu 20 de oameni și într-una cu 2.000, iar diferența apare la buget și la felul în care construim pachetul. Firmele mici au nevoie de soluții pe măsura dimensiunii lor, cu acces rapid la consultații, analize și controale preventive, la un cost pe care îl pot susține. Oferta de Black Friday răspunde acestei nevoi și reduce costul de pornire pentru antreprenorii care fac acum primul pas”, spune Laurențiu Giușcă, Director Corporate Sales MedLife. Compania administrează aproximativ 1 milion de abonamente medicale, iar oferta de Black Friday se adresează exclusiv firmelor cu până la 100 de angajați.

Reducerea de Black Friday se adaugă unui avantaj fiscal: abonamentele medicale sunt venit neimpozabil până la 400 de euro pe an pentru fiecare angajat, potrivit ghidului Pluxee pentru beneficiile din 2026. Banii ajung la oameni scutiți de impozitul pe venit, spre deosebire de o mărire de salariu, iar cu 30% mai puțin în primul an același buget acoperă mai mulți angajați.

Black Friday pentru IMM-uri: cererile de ofertă se fac până pe 13 noiembrie

Pentru a beneficia de oferta personalizată MedLife, companiile interesate trebuie să completeze formularul de solicitare disponibil pe pagina dedicată IMM-urilor, în perioada 6–13 noiembrie 2026, menționând tipul de abonament dorit și numărul de angajați. Fiecare propunere se construiește pe dimensiunea echipei și pe serviciile alese din portofoliul de soluții pentru companii.

Contractul se semnează până la 30 noiembrie, pentru minimum un an, iar abonamentele se activează cel târziu la 1 decembrie 2026. Reducerea de 30% se aplică prețurilor de listă pe parcursul primului an de contract.

Oferta acoperă serviciile medicale standard, de la consultații clinice și analize de laborator până la servicii de prevenție și profilaxie.

Prevenția ține oamenii în firmă

Marile companii pot oferi salarii pe care un antreprenor cu 20 de angajați le egalează greu, așa că firma mică își păstrează oamenii prin relația directă cu patronul, prin programul flexibil și prin grija față de ei. Cu oferta de Black Friday, antreprenorul poate transforma această grijă într-un beneficiu concret, un abonament medical pentru echipă, la un preț cu 30% mai mic în primul an.

Pentru angajat, abonamentul înseamnă un control programat rapid și un medic care îi cunoaște istoricul, avantaje pe care le pune în balanță când primește o ofertă de la concurență. „Prevenția și beneficiile medicale au devenit argumente reale în atragerea și păstrarea oamenilor, iar pentru un IMM fiecare angajat contează. Oamenii rămân mai ușor într-o companie care are grijă de sănătatea lor, iar fiecare angajat păstrat scutește firma de costurile unei noi recrutări”, explică directorul de vânzări corporate al MedLife.

Abonații MedLife beneficiază de acces la rezultatele analizelor și la istoricul medical direct din aplicația MedLife. Prin intermediul interfeței iMed, datele medicale, biometrice și genetice sunt centralizate într-un singur loc, facilitând monitorizarea evoluției stării de sănătate și adaptarea recomandărilor medicale în funcție de nevoile fiecărui pacient. Pentru antreprenor, astfel de obiceiuri înseamnă zile de lucru păstrate și cheltuieli de sănătate pe care le poate anticipa în buget.

Antreprenorii care profită de reducerea de Black Friday intră în 2027 cu abonamentele active și cu primele controale deja programate. Pentru o echipă mică, prevenția plătită din timp și la preț redus costă mai puțin decât absențele neplanificate.