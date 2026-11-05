30% dintre tinerii din România nu folosesc metode de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală VIDEO

O statistică oficială a INSP arată că 30% dintre tinerii din România nu folosesc prezervativul ca metodă de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Riscurile la care se expun sunt însă foarte mari.

„Datele noastre arată că utilizarea prezervativului în rândul tinerilor din România este la un nivel comparabil cu media europeană și chiar peste ea. Peste 70% în rândul băieților și peste 60% în rândul fetelor. Deși aceste date arată îmbucurător, ele înseamnă că 30% din tineri nu folosesc prezervativul. Iar asta îi expune la riscul de sarcini nedorite și boli cu transmitere sexuală”, susține dr. ADRIANA MELNIC , medic de familie, medic primar de sănătate publică și management, Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, mulți dintre tinerii la risc nu cunosc detalii sau informații despre bolile cu transmitere sexuală și impactul lor asupra organismului.