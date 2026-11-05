Ce trebuie să facem pentru a plăti mai puțin pe tratamentele stomatologice VIDEO

Deși foarte mulți oameni au probleme stomatologice, aceștia evită să meargă la medic din cauza costurilor ridicate ale tratamentelor. Medicii susțin că o intervenție stomatologică nu costă exagerat, atâta timp cât facem demersuri pentru a rezolva problemele dentare într-un stadiu incipient.

„Este veche ideea că tratamentele medicale sunt scumpe și le amânăm până când devin cu adevărat foarte scumpe. În primul rând, această idee, având în vedere că toată lumea spune că tratamentele stomatologice sunt scumpe, ea pleacă de la o preconcepție. Dacă le-am efectua din timp, cu siguranță costurile nu ar mai fi la fel”, susține dr. MĂDĂLINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manager operațional UnidentGroup, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cel mai important aspect pentru a reduce costurile intervențiilor stomatologice este prevenția. Prin controale regulate la stomatolog vom putea beneficia de tratamente stomatologice la prețuri mult mai mici.