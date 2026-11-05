Greșeli frecvente pe care le facem atunci când suntem la sala de fitness VIDEO

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Din cauza sedentarismului, mulți oameni merg la sala de fitness pentru a face mișcare. Multe dintre aceste exerciții sunt însă incorect efectuate, iar asta afectează sănătatea. Ceea ce trebuie să facem este să acordăm o deosebită atenție musculaturii și oaselor.

 „Mulți oameni au un serviciu sedentar și  vor să facă mișcare. De multe ori, nu reușesc să aducă musculatura și articulațiile la un nivel care să fie pregătite pentru un sport. Sportul presupune mișcări rapide, un control rapid”, susține dr. MIHAI RÂȘCU, medic primar ortopedie traumatologie sportivă.

 În cazul sporturilor de iarnă, pentru a preveni astfel de probleme, medicii recomandă ca pregătirea organismului să înceapă cu două luni înainte de a începe practicarea acestor sporturi.

 „Pentru că suntem în sezonul rece și mulți oameni sunt pasionați de sporturile de iarnă, ei trebuie să știe că pregătirea pentru aceste sporturi trebuie făcută cu două luni înainte. Astfel, musculatura și oasele vor fi pregătite pentru acest tip de mișcare”, mai spune dr. MIHAI RÂȘCU, medic primar ortopedie traumatologie sportivă.

Categorii: Știri, Video
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