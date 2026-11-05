Sănătatea unghiilor picioarelor spune totul despre corpul nostru. De ce e important să mergem la podolog VIDEO

„Podologia reprezintă partea medicală a pedichiurii. Specialiștii care o practică susțin că foarte multe afecțiuni influențează sănătatea unghiilor și a tălpilor. De aceea, podologii colaborează cu medici specialiști în tulburări metabolice sau dermatologi.

„Partea de podologie, pedichiură medicală complexă, vizează vindecarea afecțiunilor unghiei. Cum ar trebui să ținem o unghie sănătoasă. De aceea, colaborăm și avem o întreagă echipă. Ceea ce ține de noi facem de noi, apoi trimitem mai departe către medici diabetologi, dermatologi. Facem demersuri astfel încât pacientul să-l direcționăm către zona sigură pentru sănătatea lui”, susține Dorina Alexandru, podolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Înainte de orice intervenție, specialiștii în podologie efectuează o anamneză complexă fiecărui pacient.