41 de noi molecule, introduse pe lista medicamentelor compensate

În urma unei ordonanțe aprobate recent, pe lista medicamentelor compensate au fost introduse 41 de noi molecule.

Vorbim despre 41 de medicamente care intră în lista de compensate, iar pentru alte zece medicamente care existau în listă se extinde aria terapeutică pentru care ele se decontează. Discutăm despre toate categoriile de medicamente, atât de medicamente în regim biosimilar, biogeneric – molecule care au aceeași activitate terapeutică și care, practic, vin în completarea celor inovative aflate pe listă. Discutăm și despre molecule inovative care intră în listă și care au aprobare de cost-volum încă din anul 2022 și așteaptă compensarea. Discutăm și despre molecule inovative, dar cu preț mai mic, al căror preț a scăzut datorită numărului de utilizatori care au beneficiat în România în ultima perioadă” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.