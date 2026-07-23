Dotări de peste 2,7 milioane de lei, la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca
Consiliul Județean Cluj a încheiat contractele pentru achiziționarea a șapte tipuri de dotări medicale de ultimă generație.
Acestea au fost achiziționate în cadrul proiectului european câștigat și implementat de forul administrativ județean, „Investiții în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, finanțat prin Programul Sănătate.
„𝘚𝘤𝘰𝘱𝘶𝘭 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘪𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘯𝘰𝘢𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘶𝘳𝘶𝘭 𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘤𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘭 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘪𝘭𝘷𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘴𝘪 𝘶𝘯𝘶𝘭 𝘥𝘪𝘯 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘢𝘳 𝘥𝘰𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘤𝘦𝘭𝘢 𝘥𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪 𝘭𝘢 𝘧𝘶𝘳𝘯𝘪𝘻𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘶𝘯𝘰𝘳 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘪𝘪 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘶 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘶𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵 𝘴𝘪 𝘥𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘢𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘯 𝘢𝘧𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘳𝘪𝘪 𝘯𝘰𝘢𝘴𝘵𝘳𝘦. 𝘈𝘷𝘦𝘮 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦𝘢 𝘤𝘢 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪 𝘴𝘪 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘷𝘰𝘳 𝘧𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘮𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦 𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘻𝘢 𝘚𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘥𝘦 𝘙𝘦𝘤𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦, 𝘤𝘢𝘵 𝘴𝘪 𝘥𝘦 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘧𝘢𝘴𝘰𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘪𝘰𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘦 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘫𝘦𝘯𝘦.” susține Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.
Valoarea dotărilor medicale este de 2.738.035 lei, la care se adaugă TVA.