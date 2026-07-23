Diferența dintre ecografia standard și cea morfologică, în timpul sarcinii VIDEO

Monitorizarea sarcinii se realizează cu ajutorul examenelor ecografie. Există două tipuri de ecografii, cea standard și cea morfologică.

Ecografia standard este utilizată pentru controalele de rutină, atunci când se observă bătăile inimii bebelușului sau greutatea sa.

„Toate morfologiile sunt ecografii, dar nu toate ecografiile sunt morfologii. Ecografia de rutină este cea în care putem răspunde la întrebări legate de bătăile inimii, poziția în burta mamei și așa mai departe. Ne ajută să identificăm sexul bebelușului și să stabilim greutatea copilului” susține dr. GIORGIA ZAMPIERI, medic specialist obstetrică – ginecologie, la Fertility Institute – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pe de altă parte, ecografia morfologică este utilizată ca metodă de diagnostic pentru anumite afecțiuni grave, așa cum sunt bolile genetice.

„Ecografiile morfologice sunt mult mai detaliate. În fiecare dintre cele trei trimestre fiecare morfologie avem anumite sancțiuni standard, puse la punct de anumite protocoale, pentru a confirma normalitatea. În trimestrul I, perioadă în care morfologia ne ajută să identificăm riscurile pentru anumite boli genetice” mai spune dr. GIORGIA ZAMPIERI, medic specialist obstetrică – ginecologie, la Fertility Institute – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.