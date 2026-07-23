Mișcarea, esențială pentru bunăstarea organismului VIDEO

Mișcarea are numeroase beneficii pentru organism. Medicii susțin că este ingredientul principal din rețeta pentru longevitate.

„Cel mai important sfat este mișcarea. Mișcați-vă. Faceți cât mai multă mișcare. Pentru persoanele care se apropie de 50 de ani și peste sunt necesari minim 6000 de pași pe zi” susține dr. ADRIAN STĂNESCU, medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mișcarea poate fi făcută inclusiv seara, înainte de culcare.

„Mișcare putem face inclusiv seara. Nu contează locul, important este să ne mișcăm” mai spune dr. ADRIAN STĂNESCU, medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.