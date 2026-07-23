Ce probleme stomatologice ascunde sângerarea gingivală VIDEO

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Sângerarea gingivală este un simptom comun al multor afecțiuni stomatologice. Ceea ce trebuie să știe oamenii care se confruntă cu această problemă este că tratată cu indiferență poate provoca disfuncții severe ale danturii.

„Sângerarea gingivală este primul semn că avem nevoie de stomatolog. Sângerarea înseamnă inflamația, iar inflamația înseamnă o încărcare bacteriană mai mare decât este normal„ a explicat dr. RAMONA HÎRBU, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Sângerarea gingivală împiedică pacienții să-și asigur o igienă dentară foarte bună. Din această cauză apare boala parodontală.

„De multe ori, pacienții nu se pot peria din cauza sângerării și se creează un cerc vicios. Se creează niște buzunare unde intră bacterii, deci trebuie intervenit și să se ajungă la stomatolog” mai spune dr. RAMONA HÎRBU, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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