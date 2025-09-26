6 copii morți după ce s-ar fi infectat cu o bacterie din spital. Anchetă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, Spitalul „Sfânta Maria” Iași, este vizat de o anchetă după ce 6 copii internați la Reanimare și-au pierdut viața în ultimele zile Se pare c-s-ar fi infectat cu o bacterie foarte periculoasă.

UPDATE: Ministerul Sănătății a dispus un control în cazul copiilor morți în secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” Iași. „Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală” susțin reprezentanții instituției.

Din primele informații, copiii aveau până în 15 ani și erau internați pe secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Aceștia s-ar fi infectat cu bacteria Serratia marcescens.

Oficialii Direcției de Sănătate Publică Iași au declarat pentru presa locală și regională faptul că au inițiat o anchetă pentru a evalua situația. Au fost recoltate probe biologice și se fac și demersuri administrative.

„S-au luat măsuri pentru limitarea răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, urmând să comunicăm concluziile” au precizat reprezentanții DSP Iași.

Alte date arată că numărul copiilor infectați cu Serratia marcescens este de 9, dar din nefericire, 6 dintre aceștia și-au pierdut viața. Ultimele două deces s-ar fi înregistrat în această dimineață. Este vorba despre o fetiță de 12 ani și un băiețel de doar 2 luni. Primul caz de infecție ar fi apărut la începutul lunii septembrie, iar prima jumătate a lunii s-ar fi petrecut și primul deces. Ar fi vorba despre un copil de doar o lună și 3 zile.