Importanța reabilitării orale explicată de medicul Lorelei Nassar VIDEO

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Reabilitarea orală, atunci când avem edentații, este importantă pentru îmbunătățirea calității vieții.

„Orice lipsă dentară ne dă cu virgulă și ne ridică un semn de întrebare și zona respectivă trebuie reabilitată” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

În lipsa dinților, pacientul va încerca să mestece mâncarea pe partea unde are mai mulți dinți. În cealaltă parte, lăsată nefolosită, va apărea tartrul.

„Dacă observăm în jurul unui dinte mai mult tartru, atunci întrebăm pacientul dacă mănâncă doar pe o parte” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

 

Categorii: Știri, Video
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