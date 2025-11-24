8 din 10 episoade de răceală nu necesită antibiotice

Reprezentanții Societăţii Române de Rinologie şi cei ai Asociaţiei Române pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie susțin faptul că opt din zece episoade de răceală nu necesită tratament cu antibiotice pentru că sunt virale.

Semnalul de alarmă a fost tras cu ocazia Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene.

Reprezentanții celor două organizații atrag atenția că, din cauza utilizării inadecvate a antibioticelor, rezistența antimicrobiană a crescut semnificativ.

„Rezistenţa antimicrobiană (RAM) apare atunci când bacteriile, virusurile, fungii şi paraziţii nu mai răspund la tratamentele existente, făcând infecţiile dificil sau imposibil de tratat şi crescând riscul de răspândire, severitate şi mortalitate. Antibioticele reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri ale ultimului secol, contribuind la salvarea a milioane de vieţi şi la prevenirea complicaţiilor grave ale infecţiilor. Totuşi, în ultimii ani nu au fost descoperite antibiotice noi, iar utilizarea neadecvată a celor existente a dus la o creştere alarmantă a rezistenţei” potrivit unui comunicat comun al celor două organizații.

Datele arată că, în țara noastră, consumul de antibiotice rămâne o problemă majoră.

