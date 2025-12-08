A 14-a subunitate ISU-SMURD a județului Cluj se va înființa în cel mai scurt timp

Județul Cluj va beneficia în cel mai scurt timp de a 14-a subunitate ISU-SMURD. Consiliul Județean Cluj a emis în acest sens un certificat de urbanism.

„Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar autorizării lucrărilor de construire a unei subunități ISU – SMURD pe teritoriul comunei Țaga, care va deservi toate cele cinci sate aparținătoare, dar și comunele situate în vecinătate. (…) Viitorul sediu al Subunității ISU-SMURD Țaga va avea o suprafață construită de 474,22 metri pătrați, pe două niveluri (P+E) și va fi edificat pe un teren în suprafață de circa 1.600 de metri pătrați. Punctul de intervenție va beneficia de toate echipamentele și dotările specifice, acesta urmând a fi deservit de pompieri, paramedici, dispeceri și funcționari administrativi” se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Cluj.