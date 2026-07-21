EEL Endometriosis Ultrasound Masterclass, la București. Medicii învață să recunoască ecografic semnele endometriozei

Programul organizat sub egida European Endometriosis League va reuni, în perioada 28–29 august 2026, sesiuni teoretice, examinări ecografice live, chirurgie transmisă în direct și pregătire practică.

În perioada 28–29 august 2026, Bucureștiul va găzdui EEL Endometriosis Ultrasound Masterclass, un program educațional intensiv organizat sub egida European Endometriosis League (EEL) și dedicat perfecționării diagnosticului ecografic al endometriozei.

Evenimentul va avea loc la Spitalul Monza și va fi coordonat la nivel local de prof. dr. Elvira Brătilă, dr. Voicu Simedrea și dr. Alin Constantin, specialiști cu experiență în diagnosticul și tratamentul chirurgical al endometriozei.

Timp de două zile, participanții vor lua parte la sesiuni teoretice, examinări ecografice live, intervenții chirurgicale pentru endometrioză transmise în direct și sesiuni practice de ecografie. Structura programului le va permite medicilor să coreleze imaginile ecografice cu anatomia chirurgicală și cu managementul clinic al cazurilor complexe.

Ecografia specializată poate identifica semne ale endometriozei

Endometrioza este o boală inflamatorie cronică în care un țesut asemănător endometrului – mucoasa care căptușește interiorul uterului – se dezvoltă în afara uterului. Printre cele mai frecvente manifestări se numără durerile menstruale severe, durerile pelvine persistente, durerea în timpul sau după contactul sexual, tulburările digestive ori urinare care se accentuează în perioada menstruației și dificultățile de a obține o sarcină. Unele paciente pot avea însă simptome discrete sau pot fi asimptomatice.

Boala este complexă și poate avea manifestări și localizări diferite de la o pacientă la alta. Deși o ecografie cu rezultat aparent normal nu exclude endometrioza, examinarea realizată de un medic cu pregătire specifică poate identifica anumite leziuni, chisturi endometriozice, aderențe și modificări ale mobilității organelor pelvine, precum și semne sugestive pentru formele profunde ale bolii.

Tocmai de aceea, pregătirea medicilor în realizarea unei ecografii orientate către endometrioză poate avea un rol important în reducerea întârzierii diagnosticului și în alegerea investigațiilor sau a tratamentului potrivit pentru fiecare pacientă.

Programul poate fi relevant nu doar pentru medicii ginecologi, ci și pentru specialiștii implicați în evaluarea și tratarea cazurilor complexe, inclusiv medici radiologi, urologi, chirurgi și alți membri ai echipelor multidisciplinare.

De la vizibilitate în social media la pregătire medicală reală

În ultimii ani, endometrioza a devenit un subiect tot mai prezent în mediul online, inclusiv în conținutul publicat de medici pe platformele de socializare. Vizibilitatea bolii este necesară, însă informațiile transmise publicului trebuie susținute de pregătire medicală specifică și de experiență clinică.

Marina Râșnoveanu, autoarea unui volum dedicat endometriozei și pacientă cu o experiență de peste două decenii cu această boală, consideră că astfel de programe sunt esențiale pentru formarea unui număr mai mare de specialiști.

„În peste 20 de ani de experiență ca pacientă cu endometrioză, am întâlnit numeroase diferențe între ceea ce știau medicii despre această boală și ceea ce ar fi fost necesar să știe pentru a recunoaște manifestările ei. Mă bucură existența unui masterclass susținut de specialiști cu experiență reală în endometrioză și sper ca informația să ajungă la cât mai mulți medici. Doar prin pregătire specializată vom putea vorbi, în timp, despre mai mulți ginecologi capabili să recunoască ecografic tiparele sugestive pentru endometrioză”, afirmă Marina Râșnoveanu.

Legătura dintre diagnosticul imagistic și anatomia chirurgicală

Una dintre componentele importante ale masterclassului este posibilitatea de a urmări legătura dintre ceea ce poate fi identificat ecografic și ceea ce medicii descoperă ulterior în timpul intervenției chirurgicale.

Participanții vor putea analiza cazuri clinice reale și vor urmări examinări ecografice și operații transmise în direct. Această abordare urmărește consolidarea abilităților de diagnostic și o mai bună înțelegere a formelor complexe ale endometriozei.

Evenimentul se înscrie în seria inițiativelor European Endometriosis League dedicate educației medicale și îmbunătățirii standardelor de diagnostic și tratament. Numărul locurilor este limitat, iar organizatorii anunță că au mai rămas disponibile doar câteva locuri.

Informații despre program și înscrieri sunt disponibile pe site-ul European Endometriosis League.

Dr. Voicu Simedrea, interviu într-un volum dedicat endometriozei

Dr. Voicu Simedrea, unul dintre coordonatorii masterclassului de la București, este și unul dintre specialiștii intervievați de Marina Râșnoveanu în cartea „Drumul tău spre echilibru. Endometrioza: cum să-ți înțelegi corpul, să reduci simptomele și să-ți recapeți calitatea vieții”, publicată la Editura Niculescu.

Volumul reunește explicații despre simptomele, investigațiile și opțiunile chirurgicale asociate endometriozei, dar și informații despre alimentație, suplimente, hormoni, mișcare, gestionarea durerii și impactul emoțional al bolii. Cartea include interviuri cu dr. Voicu Simedrea, dr. Cristina Toader și psihologul clinician Georgiana Cristina Grigore, alături de experiențe și mărturii ale unor femei diagnosticate cu endometrioză.

Mai multe informații despre volum sunt disponibile pe site-ul Editurii Niculescu.







