Ce se întâmplă în mintea adolescenților. Explicațiile specialiștilor VIDEO

Specialiștii în sănătate acordă o mai mare atenție sănătății mintale a adolescenților. De ce? Pentru că tehnologia i-a acaparat pur și simplu și le afectează funcțiile cognitive și emoțiile.

„Din păcate nu este o modă, este chiar o problemă reală. De ce apare în adolescență? Pentru că acum apar cele mai mari schimbări și chiar OMS publică cifre îngrijorătoare cu privire la sănătatea mintală a adolescenților. 1 din 7 adolescenți are o problemă” susține FLORENȚA PETRICĂ, psiholog clinician si psihoterapeut integrativ – farmacist specialist în farmacie clinică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Marele pericol este tehnologia și, mai ales, impactul său asupra creierului adolescenților de astăzi. Problema asupra sănătății mintale a adolescenților se pune în contextul în care creierul lor este încă în formare.

„Este adevărat că noi cu toții ne-am modificat în prezența tehnologiei, dar fără ea nu se poate. Problema care apare este că un adolescent are creierul în formare. Iar ceea ce observăm la noi, observăm și la noi sub forma instalării unei patologii cauzată de faptul că această hiperstimulare aduce în cabinet multe familii cu o observație a unei rezistențe la frustrare scăzută, iar mulți se întreabă dacă respectivii adolescenți au ADHD„ susține FLORENȚA PETRICĂ, psiholog clinician si psihoterapeut integrativ – farmacist specialist în farmacie clinică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.