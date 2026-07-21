Fumatul și poluarea, factori de risc semnificativi pentru cancerul pulmonar VIDEO

Fumatul și poluarea aerului pe care-l respirăm afară reprezintă factori de risc importanți pentru apariția cancerului pulmonar.

„Factorul cel mai important este fumatul. Aici este inclus fumatul de tutun, fumatul e alte produse cum ar fi marijuana care nu este o substanță care nu dă efecte secundare pe plămâni. Mulți spun că este din natură și nu are efecte secundare. Din păcate, efectele sale sunt mai mari decât în cazul tutunului” susține dr. BOGDAN TĂNASE, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

La fel de periculoase pentru plămâni sunt și produsele de vapat, atrag atenția medicii.

„Inclusiv produsele acestea de vapat sunt periculoase. Sunt produse străine. Noi introducem în căile respiratorii ceva ce nu ar trebui să fie. Nu este un obicei care să fie susținut. Poate este mai nociv decât tutunul, dar nu este fără urmări” mai spune dr. BOGDAN TĂNASE, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Iar la toate acestea se adaugă și poluarea aerului.

„În plus aducem toate aceste agresiuni și sub presiunea poluării. Mai ales în București unde există foarte multă poluare” mai spune dr. BOGDAN TĂNASE, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.