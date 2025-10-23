A fost aprobată majorarea limitei valorice până la care se pot obține prescripții medicale

Guvernul României a aprobat creșterea limitei valorice până la care persoanele asigurate pot beneficia de dreptul la prescripții medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Acest drept se acordă proporțional cu majorarea cotei TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025.

„Astfel, limita lunară de 330 de lei se majorează la 336 lei, decizie ce contribuie la menținerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără costuri suplimentare, în condiții similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%” susțin reprezentanții Guvernului României.

De asemenea, persoanele cu boli cronice și pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 2020 de lei/lună beneficiază de tratamente compensate ăpentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 de lei lunar, comparativ cu 330 de lei cât este în prezent.