A fost extinsă lista medicamentelor compensate și gratuite

Guvernul a aprobat extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

„Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise” a anunțat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul mai spune că reprezintă ce mai mare schimbare a listei de medicamente, produsă în ultimii ani.

„Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani şi un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS ” a mai spus Alexandru Rogobete.