Abcesul dentar și riscurile pentru sănătate. Medicul stomatolog Lorelei Nassar: „Poate fi o problemă amenințătoare de viață”

La prima vedere, abcesul dentar pare a fi o problemă stomatologică fără prea multe complicații. Lăsat netratat, abcesul dentar poate pune în pericol viața pacientului. Pentru a evita astfel de probleme, se recomandă controalele periodice la stomatolog și intervenția rapidă a medicilor în momentul în care abcesul se formează.

„Abcesul dentar ar putea fi o situație amenințătoare de viață. Începe cu durerea dentară, continuă cu durerea pulsatilă a dintelui și zonei respective, poate iradia către ureche și gât. Și din această durere care se întețește la căldură, ea progresează” explică dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Principala complicație a abcesului dentar este transformarea lui în flegmon de planșeu bucal. Această formațiune poate pune în pericol viața pacientului pentru că ar putea provoca sufocarea, prin obstrucția căilor respiratorii inferioare.

„Se poate complica cu abcese foarte mari, iar una din localizările acestor abcese care într-adevăr este printre afectările care pot pune în pericol viața este flegmonul de planșeu bucal. Este un abces în care prouiul nu este localizat într-o colecție, ci difuzează în lojele profunde care țin de țesuturile sublinguale. Poate provoca obstrucția traheei, ducând la sufocarea pacientului” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.