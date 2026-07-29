Fibromul uterin, cauză semnificativă de infertilitate în cazul femeilor VIDEO

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Fibroamele uterine pot fi o cauză de infertilitate în cazul femeilor. Aceste formațiuni se comportă similar unui sterilet și împiedică formarea embrionului.

„Dacă vorbim de un cuplu infertil, un fibrom uterin poate să încurce febrilitatea femeii, atunci când deformează cavitatea uterină. Dacă este dezvoltat spre interiorul uterului, spre cavitate se comportă ca un sterilet, și nu lasă femeia să rămână însărcinată” susține dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

La fel de periculoase sunt și fibroamele care se formează în peretele uterin. Ele cresc în același timp cu fătul și nu-l lasă să se dezvolte.

„Pot fi descoperite fibroame care se află în grosimea peretelui uterin și care nu împiedică apariția sarcinii, dar pot împiedica dezvoltarea fătului. Cresc la întrecere cu copilul, iar copilul nu câștigă această cursă” mai spune dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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