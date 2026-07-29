Procedurile stomatologice care-i aduc pe străini în România. Ce spune medicul Lorelei Nassar VIDEO

Turismul medical se practică și în România, mai ales în privința procedurilor stomatologice. Străinii aleg România datorită serviciilor de calitate, dar și pentru prețurile mult mai mici practicate de medicii stomatologi români.

„Pacienții străini aleg România pentru a-și trata dantura. La noi progresul tehnologic este foarte bun, la fel de performant ca în multe țări dezvoltate. Știința și modul în care se aplică tehnologiile este înaintat. Pe de altă parte, prețurile sunt foarte convenabile, comparativ cu alte țări. Iar prețuri mai bune înseamnă, în foarte multe cazuri, mai puțin decât jumătate față de țările de origine ale oamenilor” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Serviciile stomatologice de care beneficiază străinii vizează reabilitări orale complexe.

„Oamenii se urcă în avion pentru a-și face reabilitări complexe, cu implanturi, cu reconstrucții osoase și pleacă foarte fericiți acasă după ce acestea s-au finalizat cu bine” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.