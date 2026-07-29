Proceduri cosmetice aplicate înainte și după vacanță VIDEO

Înainte de vacanță, dar și după ce revenim acasă trebuie să acordăm o atenție deosebită pielii noastre. Important este să o hrănim și să o curățăm de impurități.

„Pregătim pielea prin hidratare, după vacanță ne întoarcem cu pielea uscată. Înainte dacă i-a fi oferit ce are nevoie, acid hialuronic, aminoacizi, i-am fi conferit și o stimulare astfel încât să nu se odihnească prea mult. Mezoterapii, proceduri cu acid hialuronic pentru a hrănii pielea. Microneedling-ul iar e potrivit” susține Cristina Safta, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, înainte de vacanță putem apela și la injecțiile cu botox.

„Dacă avem și riduri fine, de exepresie, putem apela și la injecțiile cu toxină botulinică. Trebuie utilizate însă înainte de vacanță, pentru că în vacanță, din cauza soarelui, ne încruntăm mult mai mult decât într-o zi obișnuită. Atunci pielea va avea riduri” mai spune Cristina Safta, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Când revenim din vacanță, este ideal să curățăm pielea și să o hidratăm.

„Ce facem când ne întoarcem? Pielea are nevoie de curățare. Ne ducem la cosmetică, facem o curățare blândă. Ne focusăm apoi pe repararea și hidratarea pielii” mai spune Cristina Safta, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.