Abonații Regina Maria pot oferi gratuit până la trei abonamente medicale celor dragi

La 30 de ani de la introducerea abonamentelor medicale în România, Rețeaua de Sănătate Regina Maria lansează o campanie aniversară prin care abonații pot oferi gratuit până la trei Abonamente Aniversare unor persoane apropiate. Fiecare este valabil timp de 12 luni și include un screening anual în valoare de 545 de lei, acces 24/7 la Healthline și reduceri la consultații și investigații. Inițiativa vine într-un context în care datele companiei arată că accesul la servicii medicale rămâne dificil pentru anumite categorii, în special copii și vârstnici.

Am discutat cu Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria, despre contextul campaniei, rolul screeningului și felul în care s-a schimbat relația românilor cu prevenția.

Regina Maria marchează 30 de ani de la introducerea abonamentelor medicale în România. De ce ați ales să aniversați acest moment printr-o campanie care extinde beneficiile către familie?

Andreea Minuță: Pentru noi, cei 30 de ani nu înseamnă doar o aniversare, ci și un moment bun pentru a ne uita la ce au construit abonamentele medicale în tot acest timp. Pentru mulți români activi profesional, mai ales în mediul urban, ele au contribuit la normalizarea controalelor regulate și a prevenției.

Însă, într-o familie, nevoile medicale nu sunt distribuite egal. Vorbim despre copii, părinți sau bunici care pot avea nevoie la fel de mult, uneori chiar mai mult, de servicii medicale și care, de cele mai multe ori, nu beneficiază de abonamentele medicale la care membrii activi profesionali ai familiei au acces. De aici a venit și ideea campaniei aniversare: să extindem acest acces dincolo de beneficiarul direct și să oferim posibilitatea ca prevenția să ajungă mai ușor la cei apropiați.

Fiecare Abonament Aniversar include un screening anual în valoare de 545 de lei. De ce ați pus screeningul în centrul acestei inițiative?

Andreea Minuță: Pentru că prevenția începe, înainte de orice, cu verificarea periodică a stării de sănătate. Obiectivul nostru este ca fiecare român să își facă cel puțin un set de analize pe an. Poate părea un gest simplu, dar impactul analizelor anuale poate să fie mare. Problemele identificate la timp pot însemna mai puține situații care ajung în urgență, mai puține spitalizări și tratamente complexe și, implicit, mai puțină presiune asupra pacienților, familiilor și sistemului medical.

Ce spun datele rezultate din studiul Regina Maria de anul acesta despre accesul la sănătate pentru categoriile vulnerabile?

Andreea Minuță: Datele ne arată că accesul la sănătate nu ține doar de existența serviciilor, ci și de cât de simplu, rapid și predictibil este pentru oameni să ajungă la ele.

În cazul copiilor, principalele bariere sunt dificultatea de a obține rapid o programare și costurile consultațiilor și investigațiilor repetate. În cazul persoanelor vârstnice, costurile controalelor frecvente sau timpii mari de așteptare sunt factorii ce influențează cel mai mult accesul, iar o parte dintre ei indică și dificultatea coordonării între mai mulți medici și specializări.

După 30 de ani de abonamente medicale, cum s-a schimbat relația românilor cu prevenția?

Andreea Minuță: Schimbarea se vede cel mai bine în comportamentul concret al pacienților. Un abonat Regina Maria merge la medic, în medie, de aproximativ 7 ori pe an, de 3 ori mai frecvent decât un pacient fără abonament. În plus, peste 70% dintre abonații noștri au avut cel puțin o vizită la medic în ultimul an. Sunt cifre care arată că abonamentele medicale pot face din grija pentru sănătate o preocupare constantă, nu doar o reacție atunci când apare o problemă.

Vorbim, bineînțeles, și despre un beneficiu financiar important. Potrivit datelor noastre, abonații Regina Maria economisesc, în medie, aproximativ 3.500 de lei anual. Iar acest lucru contează, pentru că presiunea costurilor este unul dintre motivele pentru care oamenii amână controalele și investigațiile. Prin abonamente, costurile medicale devin mai predictibile, iar accesul la servicii medicale, mai ușor de gestionat. Sănătatea nu ar trebui să fie o cheltuială pe care o amânăm până când devine o urgență.

Schimbarea de mentalitate este confirmată și de studiul realizat anul acesta: 57% dintre respondenți consideră că abonamentele medicale au încurajat controalele regulate și prevenția, iar 38% spun că au redus stresul asociat accesului la servicii medicale. Pentru noi, acesta este unul dintre cele mai importante rezultate ale ultimelor trei decenii: faptul că am contribuit la transformarea prevenției dintr-o preocupare ocazională, într-o practică mai bine integrată în viața de zi cu zi.