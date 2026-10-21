Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare, tot mai des diagnosticate de medici VIDEO

Articulația temporo-mandibulară este o structură mobilă care leagă mandibula de osul temporal al craniului. Rolul său este de a permite mișcările maxilarului precum vorbitul, mestecatul și zâmbitul.

Stresul, bruxismul sau bolile inflamatorii degenerative pot provoca disfuncții la nivelul articulației temporo-mandibulare. Din fericire, cu ajutorul exercițiilor de fizioterapie, toate aceste probleme pot fi ținute sub control.

„În ultima perioadă, problemele asociate articulației temporo-mandibulare au început să fie foarte frecvente. În special la tineri, mai ales la fete. Sunt asociate cu stresul, cu bruxismul sau problemele de postură. Nu există o cauză care creează probleme”, a explicat Claudia Diaconu, fizioterapeut, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În ultima perioadă, specialiștii constată faptul că tinerii sunt predispuși să aibă probleme din cauza articulației temporo-mandibulare.

„De cele mai multe ori, pacienții noștri se prezintă cu tensiune la nivelul feței. Este primul semn pe care îl comunică în cabinet. Apoi facem investigații și ne ducem pe linia aceasta de ATM”, a explicat Maria Alexandrescu, fizioterapeut specializat în terapie ATM, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.