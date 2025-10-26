Acces inegal la servicii medicale pentru copii, în UE

Deși majoritatea copiilor din Uniunea Europeană beneficiază de servicii medicale, în unele țări accesul la sănătate rămâne inegal, mai ales pentru familiile cu venituri mici.

Potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat, în 2024 aproximativ 3,2% dintre copiii din UE nu au primit îngrijiri medicale atunci când au avut nevoie — fie consultații de rutină, fie tratamente mai complexe.

Situația este mai gravă în rândul copiilor care trăiesc în gospodării aflate în risc de sărăcie. În acest caz, procentul ajunge la 4,2%, față de 3% în cazul copiilor din familii mai înstărite.

Specialiștii avertizează că aceste diferențe sunt îngrijorătoare, mai ales în contextul scăderii ratelor de vaccinare, care poate duce la reapariția unor boli precum rujeola.

Principalele motive pentru care copiii nu primesc îngrijiri medicale sunt listele de așteptare lungi, costurile ridicate și dificultățile de transport, în special în zonele rurale.

Diferențele între țările europene sunt mari.

Finlanda are cea mai mare proporție de copii care au ratat îngrijirile medicale — 9,4%, urmată de Franța (5,7%), Irlanda (4,8%) și Suedia (4,2%).

La polul opus se află Malta și Croația (0,1%), Cipru (0,6%), Grecia (0,8%) și Belgia (1,1%).

De asemenea, diferențele dintre copiii din familii bogate și cei din familii sărace variază mult. Cele mai mari decalaje apar în Norvegia, Bulgaria, Estonia, Danemarca și Cipru.

Interesant este că, în câteva țări — printre care Finlanda, Irlanda, Cehia și România — situația este inversă: copiii din familii cu venituri mai mici au avut șanse mai mari să primească îngrijiri medicale decât cei din familii înstărite.

Experții explică faptul că indicatorul privind „nevoile medicale nesatisfăcute” este subiectiv, deoarece depinde de așteptările oamenilor față de sistemul de sănătate. Aceste așteptări diferă mult între țări și chiar între regiuni, ceea ce explică variațiile mari din statistici.

Raportul Eurostat, publicat în 2024, include date din toate cele 27 de state membre ale UE și urmărește să evidențieze zonele unde copiii nu primesc încă îngrijirile necesare.