Beneficiile suplimentelor cu extract de crușin în cazul constipației cronice VIDEO

Constipația poate avea foarte multe cauze. Important este să mergem la medic și să le descoperim pentru a beneficia de tratamentul adecvat. Un ajutor în cazul constipației pot fi și suplimentele cu extract de crușin. Administrarea lor trebuie să se facă doar cu recomandare medicală.

„Extractul de crușin ajută mult în constipația cronică. Orice supliment trebuie să aibă în combinație mai multe substanțe care să ajute extractul de crușin pentru o reacție optimă„ susține dr. RALUCA IONESCU HRIȚCAN, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Administrarea suplimentelor cu extract de crușin trebuie să fie însă de scurtă durată. În caz contrar, pot apărea complicații.

„Crușinul este o plantă cunoscută, ajută și la ameliorarea durerii și a inflamației abdominale. Atât senna cât și crușinul sunt în ghidurile de tratament. Ele însă se folosesc pe termen scurt. Nu le folosim în cazul unei constipații cronice nediagnosticate, pentru că pot da dependență și lenevesc intestinul și crește doza progresiv. În plus, irită mucoasa la doza mari și la termen lung„ mai spune dr. RALUCA IONESCU HRIȚCAN, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Extractul de crușin este recomandat a fi administrat pe perioade scurte de timp.

„În condițiile în care avem o constipație ocazională sau în condițiile unui tratament pre operator sau post operator , tot perioadă scurtă este, atunci putem folosi acest tip de suplimente” susține dr. RALUCA IONESCU HRIȚCAN, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.