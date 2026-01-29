Acuzații grave la adresa lui Cristian Andrei. Psihologul, acuzat că ar fi violat o minoră de 14 ani

Publicația G4Media a intrat în posesia unor informații comunicate de surse judiciare potrivit cărora, cu 20 de ani în urmă, psihologul Cristian Andrei ar fi violat o minoră de 14 ani.

Pe lângă faptul că este acuzat de practicarea ilegală a profesiei, fără un atestat din partea Colegiului Psihologilor din România, Cristian Andrei este vizat și de acuzații de abuzuri sexuale sau hărțuire sexuală asupra femeilor care treceau pragul cabinetului său.

Cristian Andrei ar fi acuzat inclusiv de viol, spun surse judiciare invocate de G4Media. Acesta ar fi avut mai multe victime, cea mai mică în vârstă de doar 14 ani. Agresiunea față de minoră ar fi avut loc acum 20 de ani, notează Cotidianul.ro.

Condus la audieri încătușat, Cristian Andrei a fost lăsat însă în libertate. El s-a ferit să facă declarații publice față de acuzațiile care-i sunt aduse.