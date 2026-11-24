Lactatele sunt produse alimentare foarte des consumate, dar pe care unii oameni le consideră adevărați inamici. Aceștia se gândesc la faptul că au intoleranță la produsele din lapte, însă principala cauză a problemelor pe care le provoacă are legătură cu modul în care sunt consumate.

Combinația de lactate și carne, de exemplu, este una nefericită care poate avea reacții asupra organismului, spun specialiștii.

„Dacă avem un stil de viață nesănătos, ce se întâmplă dacă avem această incapacitate de a ști să ne organizăm? Combinăm lactatele nepotrivit. Dacă le combinăm lactatele cu proteină animală…Mulți oameni mănâncă șnițel și adaugă brânză peste. Dintr-o dată digestia se îngreunează și nu ar trebui să ne mire că aceste lactate ne cad greu”, susține dr. Anca Hîncu, medic nutriționist, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mituri despre lactate

Mulți oameni evită aceste alimente considerând, de exemplu, că pot provoca boli oncologice. În realitate, este doar un mit.

„Trebuie să ne gândim că este nevoie de lactate în viața noastră. Și trebuie să combatem unele mituri cum că ar provoca cancer. Nu este așa. Consumul de lactate poate preveni cancerul de colon pentru că se ameliorează microbionul intestinal”, susține dr. Anca Hîncu, medic nutriționist, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.