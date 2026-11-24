De Black Friday, reducerile pot fi o ocazie de a face economii nu doar la cumpărăturile obișnuite, ci și la servicii de sănătate de care putem beneficia pe termen lung. Este și cazul abonamentelor medicale, care oferă acces la consultații, analize și investigații pe parcursul anului. În perioada 20–26 noiembrie 2026, Rețeaua de Sănătate Regina Maria oferă reduceri de până la 45% la abonamentele medicale individuale, într-o campanie care aduce în prim-plan avantajele planificării accesului la servicii de prevenție.

Cât poți economisi printr-un abonament medical?

Un abonament medical cuprinde o gamă variată de servicii într-un singur pachet, cu beneficii disponibile pe parcursul anului. În acest fel, costurile devin mai ușor de planificat, iar controalele de rutină mai simplu de integrat în viața de zi cu zi.

De Black Friday, reducerea aplicată abonamentului poate face diferența și mai vizibilă, după cum explică Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria:

„Un abonament medical îți oferă acces la servicii de care poți avea nevoie pe tot parcursul anului, de la consultații, la analize de rutină sau investigații. Iar de Black Friday, îl poți avea la un preț și mai avantajos. De exemplu, Comfort Plus, cel mai vândut abonament individual Regina Maria, beneficiază de o reducere de 45% și ajunge să coste aproximativ cât două consultații achitate separat. În schimb, ai incluse șase consultații, un set anual de analize, acces 24/7 la Healthline și reduceri de până la 50% la servicii de laborator, imagistică și kinetoterapie.”

Datele Regina Maria arată că un abonat economisește, în medie, aproximativ 3.500 de lei anual prin accesarea serviciilor medicale incluse în abonament.

Mai puține necunoscute în accesul la medic

Dincolo de avantajele financiare, un abonament medical poate simplifica și aspectele administrative care țin de îngrijirea sănătății. Alegerea medicului potrivit, programările, timpul de așteptare sau costurile consultațiilor sunt aspecte practice care influențează decizia de a merge la un control. Din perspectivă psihologică, diminuarea acestor obstacole poate face diferența dintre intenția de a avea grijă de sănătate și acțiunea propriu-zisă.

„Atunci când apare o îngrijorare legată de sănătate, nu ne sperie doar posibilitatea unui diagnostic, ci și tot ceea ce presupune partea administrativă și financiară: drumul până la medic, unde mergem, cât costă, cât așteptăm. Uneori, tocmai această acumulare de incertitudini ne face să amânăm. Din punct de vedere psihologic, faptul că știm că avem deja acces la servicii medicale, de exemplu printr-un abonament, ne oferă un sentiment important de control și siguranță. Nu elimină teama, dar reduce obstacolele care ne împiedică să acționăm.”, explică Alexandra Ivan, psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

În Rețeaua de Sănătate Regina Maria, accesul la serviciile incluse în abonament este completat de beneficiile aduse de instrumentele digitale. Prin intermediul aplicației, pacienții pot identifica rapid medicii potriviți, verifica disponibilitatea acestora și face programări online. Tot aici, își pot consulta dosarul medical, inclusiv rezultatele analizelor și istoricul consultațiilor, pentru ei, dar și pentru cei dragi, prin funcționalitatea asocierii de conturi.

Campania Regina Maria de Black Friday pentru abonamentele medicale individuale se desfășoară în perioada 20–26 noiembrie 2026, cu reduceri de până la 45%. Detaliile despre abonamentele disponibile, serviciile incluse și condițiile de achiziție pot fi consultate pe shop.reginamaria.ro.