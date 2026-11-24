Cadrul studiului: 62 de participanți au parcurs pe jos cel puțin 150 de kilometri pe Via Transilvanica, pe durata a zece zile. Evaluarea a inclus analize de laborator și chestionare administrate înainte și după traseu.

Sănătatea fizică: Ponderea participanților cu valori crescute ale colesterolului total, LDL-colesterol sau trigliceridelor a scăzut de la 38% înainte de traseu la 12% după cele 10 zile de mers pe jos. 16 din cei 23 de participanți cu valori inițial crescute aveau toți cei trei parametri în intervalul de valori normale la evaluarea finală.

Răspunsul emoțional: După traseu, participanții au raportat mai mult eustres, forma de stres resimțită ca mobilizatoare, și mai puțin distres (stres rău). Potrivit chestionarului MEDS, scorul de eustres a crescut cu 7%, iar cel de distres a scăzut cu 14% față de evaluarea inițială.

Ce rămâne după parcurgerea unei secțiuni a traseului: în interviuri, participanții au relatat că experiența celor 10 zile de mers pe jos le-a dat mai multă încredere în propriile forțe și i-a învățat să fie mai perseverenți și mai toleranți cu cei din jur. Toți participanții au spus că vor să revină pe Via Transilvanica.

București, 24 noiembrie 2026: MedLife prezintă rezultatele finale ale studiului observațional desfășurat împreună cu Asociația Tășuleasa Social și Unlock Research pe Via Transilvanica, sub conceptul „Stresul Bun”. Desfășurată în perioada iulie-septembrie, cercetarea a explorat modul în care ieșirea din zona de confort, prin expunerea controlată la provocări fizice și mentale, ne poate influența sănătatea și starea emoțională, stimulând capacitatea de adaptare a organismului și contribuind la dezvoltarea rezilienței. Timp de 10 zile, 62 de participanți cu vârste cuprinse între 20 și 70 ani au parcurs pe jos etape de pe Via Transilvanica, într-o experiență care i-a scos din zona de confort și le-a pus la încercare limitele fizice și mentale. Prin evaluări realizate înainte și după parcurgerea unei secțiuni a traseului, cercetarea a analizat evoluția unor parametri biologici, precum și schimbările apărute la nivel emoțional și în ceea ce privește starea de bine percepută.

„Sub platforma noastră de brand Facem România bine, ne-am asumat un angajament care merge dincolo de actul medical și care înseamnă să contribuim la o viață mai lungă și mai bună pentru oameni, prin educație, prevenție, tehnologie, excelență medicală și inovație. Credem că sănătatea este influențată și de alegerile pe care le facem zi de zi, de felul în care ne mișcăm, de timpul pe care îl petrecem în natură și de provocările pe care alegem să ni le asumăm. Prin acest studiu despre «Stresul Bun», ne-am dorit să explorăm aceste legături dintr-o perspectivă medicală și să aducem mai aproape de oameni ideea că uneori schimbările importante încep cu pași simpli”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Head of Communications, MedLife Group

Ce au arătat analizele după 10 zile de mers pe jos: schimbări favorabile în profilul lipidic

Evaluările medicale realizate înainte și după cele 10 zile de efort susținut au urmărit să surprindă modificările apărute la nivelul organismului, prin analiza profilului lipidic, a markerilor musculari, hepatici și renali, precum și a electroliților. Rezultatele au evidențiat evoluții favorabile în special în ceea ce privește profilul lipidic, unul dintre indicatorii relevanți pentru sănătatea cardiovasculară.

Astfel, ponderea participanților cu cel puțin o valoare lipidică crescută sau foarte crescută a scăzut de la 38% înainte de traseu la 12% la evaluarea de după cele 10 zile. Totodată, 16 dintre cei 23 de participanți cu valori inițial crescute au ajuns, la final, să aibă toți parametrii în valori normale. Analiza comparativă a mai evidențiat o scădere medie cu 9% a colesterolului total, cu 15% a LDL-colesterolului și cu aproximativ 10% a trigliceridelor, în timp ce HDL-colesterolul, cunoscut drept „colesterolul bun”, care ajută la protejarea sănătății inimii, a înregistrat o creștere medie de 5%.

„Profilul lipidic este un indicator important al riscului cardiovascular, iar scăderile observate după 10 zile de mers pe jos în cazul colesterolului total, LDL-colesterolului și trigliceridelor, precum și creșterea HDL-colesterolului, conturează o evoluție favorabilă. Aceste rezultate ne arată cât de importantă este activitatea fizică pentru sănătatea cardiovasculară și ne reamintesc că schimbările benefice nu presupun întotdeauna intervenții complicate, ci pot începe cu integrarea constantă a mișcării în viața de zi cu zi”, a declarat Dr. Lăcrămioara Petrescu, medic primar cardiologie, MedLife Medical Park.

De la stresul cotidian la resurse interioare: cu ce au rămas participanții în urma experienței

Schimbările s-au reflectat și la nivel emoțional: în urma aplicării chestionarului MEDS pre- și post-traseu, stresul bun (eustres) a crescut cu 7%, în timp ce scorul de distres ridicat (stres rău) a scăzut cu 14% după cele 10 zile de mers pe jos.

Dincolo de cifre, însă, interviurile realizate la finalul experienței au surprins o schimbare în modul în care participanții se raportează la propriile limite și la situațiile dificile. Aceștia au vorbit despre mai multă încredere în capacitatea de a duce lucrurile la capăt, despre curajul de a accepta provocări și despre descoperirea unor resurse personale pe care nu știau că le au.

„De la început am gândit Via Transilvanica ca pe un drum care îi invită pe oameni să încetinească. Noi am simțit pe pielea noastră ce poate face poteca asta, și am auzit asta de nenumărate ori de la drumeții care s-au pornit pe traseu. Acum ne bucurăm că avem și date care confirmă ce știam. Drumul nu schimbă pe toată lumea în același fel. Pe unii îi scoate din carapace și îi face să lege prietenii noi. Altora le dă curaj să-și înfrunte fricile sau le arată că încă pot duce un lucru până la capăt. Pe mulți îi ajută să lase în urmă oboseala care îi consuma și să-și găsească sensul. Și aproape toți se întorc cu mai multă încredere în oameni, pentru că pe Via Transilvanica ți se pune masa și ești primit fără să te cunoască nimeni de dinainte. Faptul că toți cei intervievați vor să revină spune poate cel mai mult despre ce înseamnă acest drum“, a completat Alin Uhlmann Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

Experiența le-a oferit, totodată, ocazia de a experimenta Stresul Bun prin reconectarea cu lucrurile simple: bucuria naturii, conexiunea cu oamenii din jur sau libertatea de a se desprinde de ritmul cotidian. Pentru unii, întoarcerea de pe Via Transilvanica a venit cu dorința de a continua să exploreze și să facă mai multă mișcare, pentru alții, cu nevoia de a-și face mai mult timp pentru sine și pentru experiențe care le aduc echilibru.

„Cred că nu greșim dacă spunem că «Stresul Bun» este un fel de tratament pe care ni-l putem prescrie singuri: să ne mișcăm, să ieșim din rutină, să ne provocăm și să ne reconectăm cu natura și cu oamenii. Iar dacă facem loc constant unor astfel de experiențe în viața noastră, nu doar ocazional, ele ne pot ajuta să ne păstrăm echilibrul și să avem mai multă grijă de sănătatea noastră pe termen lung”, a declarat Marina Udroiu, Research & Innovation Lead, MedLife Group.

Rezultatele studiului observațional desfășurat de MedLife împreună cu Asociația Tășuleasa Social arată că mersul pe jos poate însemna mai mult decât exercițiu fizic: poate deveni o formă de „Stres Bun”, în care corpul este pus în mișcare, iar mintea are ocazia să se desprindă de presiunea cotidiană. Însă, pentru ca aceste beneficii să se mențină și să se traducă într-un impact real asupra sănătății, este important ca mișcarea, ieșirea din rutina zilnică și timpul acordat propriei stări de bine să se transforme din experiențe ocazionale în obiceiuri.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Despre Asociația Tășuleasa Social

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România care traversează țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin și a fost creat pentru a fi parcurs la pas, pe bicicletă sau călare. Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiecte educaționale, culturale și ecologice în ultimii 25 de ani, a inaugurat poteca de 1.400 km în 2022 după patru ani și jumătate de muncă susținută. În anul 2025, organizația a început să extindă traseul spre celelalte regiuni istorice ale României și a lansat un nou ținut: Terra Borza Teutonica ce însumează 170 km, făcând din orașul Brașov a treia poartă de intrare pe Via Transilvanica. Expansiunea va avea loc și în următorii 20 de ani, iar proiectul va continua să promoveze turismul pe îndelete și comunitățile locale care se află pe traseu. Drumul care unește contribuie la descoperirea culturii, tradițiilor și a naturii sălbatice a României, traversând opt regiuni istorice prin 10 județe și 12 situri înscrise în patrimoniul UNESCO.