Pacienții oncologici trebuie să facă față diagnosticului, dar și birocrației din sistemul medical. De 20 de ani, alături de ei este însă Victoria Asanache, navigator de pacienți. Rolul navigatorului de pacienți este de a media legătura dintre bolnavi și medicii care le acordă îngrijiri medicale.

Navigatorul de pacienți joacă un rol semnificativ în sistemul medical, chiar dacă această profesie nu este bine reglementată în legislația românească.

Misiunea unui navigator de pacienți

Pentru a-i ajuta pe pacienți, o persoană care și-a asumat această profesie trebuie să cunoască foarte bine felul în care funcționează sistemul medical. Iar Victoria Asanache face acest lucru de 20 de ani.

„Navigatorul este un om care trebuie să cunoască felul în care funcționează sistemul medical. Asta înseamnă că oricine, înainte de a fi navigator, poate să facă un curs, dar este obligatoriu ca ulterior să învețe. Acest lucru este necesar pentru că, înainte de orice, vrem să acordăm sprijin pacientului, să-i explicăm practic diagnosticul lui. Dacă nu știm, nu putem face asta”, susține Victoria Asanache, navigator de pacienți oncologici, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Rolul medicilor în sprijinul pacienților

Piesa centrală a acestei legături rămâne însă medicul. Practic, navigatorul de pacienți reprezintă legătura dintre medici și bolnavii pe care aceștia îi tratează.

„Nu putem face asta fără medic. Medicul este în capătul acestei relații, iar navigatorul este mediatorul între medic și pacient”, susține Victoria Asanache, navigator de pacienți oncologici, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Beneficiile pentru pacienți

Navigatorii de pacienți ajută bolnavii să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă pentru a lupta cu boala. Datorită acestui sprijin, oamenii înțeleg diagnosticul și sunt mai motivați să caute calea spre vindecare.

„Absolut toate țările au recunoscut că atunci când un pacient este coordonat de un navigator, el are o șansă mai mare, prin reducerea timpului de diagnostic. Este mult mai hotărât să lupte pentru viața lui. Eu am ales oncologia. În oncologie sunt mulți pacienți care renunță să mai meargă pe acest drum. De ce? Li se pare complicat”, mai spune Victoria Asanache, navigator de pacienți oncologici, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.