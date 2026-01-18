Adicția, o boală greu de gestionat în România. Care sunt motivele VIDEO

Persoanele care suferă de adicție, indiferent de ceea ce o provoacă, urmează anumite terapii medicamentoase. Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci din Olt a deschis cu jumătate de an în urmă o secție dedicată persoanelor care suferă de adicții provocate de droguri sau alcool și unde aceștia primesc tratament după ce au redus intensitatea stărilor de sevraj.

Tratamentul în secția specială a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci durează 90 de zile, însă la finalul acestui termen, pacienții ar trebui să beneficieze de programe de consiliere și reintegrare socială care, în România, aproape că nu există.

„Pacientul după ce pleacă din spital ar trebui să aibă o altă continuiate care, din păcate, nu există. În trei luni există riscul recăderii. Este o boală cronică precum diabetul. Așa este și cu adicția. Ar fi nevoie de grupuri de oameni în comunități la care pacienții să apeleze când simt nevoia să consume din nou substanțele interzise. Nu suntem complet dezvoltați” susține dr. Mihaela Bugan, șeful Secției Adicții – Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

O parte din aceste programe sunt oferite de diferite ONG-uri, însă accesul la astfel de inițiative este limitat, pentru că sprijinul venit din zona ONG este la rândul său insuficient.

„Ar trebui să apeleze la seriviciile ONG-urilor care oferă suport. Ele trebuie să fie specializate pe astfel de servicii, dar la noi în țară sunt insuficiente” mai spune dr. Mihaela Bugan, șeful Secției Adicții – Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.