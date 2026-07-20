Satul natal, un loc special pentru medicul Anca Bobircă

Pentru foarte mulți oameni, conexiunea cu locurile natale rămâne una specială chiar și după ani întregi în care s-au despărțit de ele. Invitată alături de soțul său, conf. univ. dr. Florin Bobircă, în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, medicul Anca Bobircă a mărturisit cât de special este pentru ea satul în care a copilărit.

„În prima parte a copilăriei mele, am locuit în casa bunicilor, într-un sat aproape de Târgu Jiu. Mă întorc cu mare plăcere acolo. Psihic, îmi dă o mare energie. Primesc energie de câte ori mă întorc și vin altfel la București” susține dr. Anca Bobircă – medic primar reumatologie, medic specialist medicină internă și Șef de Lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Sp. Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” din București.

Un loc special

Pentru medicul Anca Bobircă satul bunicilor este un loc special care-i aduce multă bucurie.

„Astăzi, chiar dacă mă întreabă cineva de unde sunt, eu spun că sunt de lângă Târgu Jiu. Mă bucur de câte ori primesc pacienți sau studenți sau rezidenți cu care am aceste origini comune. Este un motiv de mare bucurie pentru mine” mai spune dr. Anca Bobircă – medic primar reumatologie, medic specialist medicină internă și Șef de Lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Sp. Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” din București.