Colegi la spital, părinți devotați acasă. Povestea medicilor Florin și Anca Bobircă

Dincolo de agitația și lupta pentru viața pacienților, activitatea în cadrul unui spital poate lega și destine. Medicii Florin și Anca Bobircă sunt protagoniștii unei astfel de povești în care pasiunea pentru a salva vieți se împletește cu viața de familie.

Cadre universitare, medici și familiști convinși. Așa pot fi descriși medicii Florin și Anca Bobircă. S-au cunoscut într-o gardă, în timp ce acordau îngrijiri medicale unei paciente.

„Ne-am cunoscut în spital, pentru că făceam multe gărzi. Și chiar ne-am cunoscut într-o gardă” susține conf. univ. dr. Florin Bobircă, medic primar chirurgie generală, cu supra-specializare în chirurgie oncologică.

Pentru medicul Anca Bobircă a fost, de fapt, prima gardă din cariera sa profesională.

„În prima mea gardă, de fapt…” spune ea.

Echipă la spital…

Cei doi medici au decis că este timpul să facă echipă și acasă.

„Tratam împreună o pacientă cu ocluzie intestinală…” își amintește astăzi medicul Florin Bobircă despre pacienta datorită căreia și-a cunoscut jumătatea.

Cazul era destul de complicat și avea nevoie urgentă de îngrijirile medicale necesare din partea unui medic specialist chirurg.

„Pacienta venise la secția medicală și, evident, aveam nevoie de consult chirurgical pentru că era o urgență medicală” adaugă dr. Anca Borbircă.

…echipă și în viața de zi cu zi

Pornind de la acest caz, cei doi medici au decis să colaboreze și în alte situații. Pentru că echipa era una plină de rezultate pozitive, au decis să facă echipă…și în viața de zi cu zi.

„Pacienta a evoluat bine, dar dincolo de prima pacientă au fost mulți pacienți văzuți în echipă între cele două secții și cred că , la un moment dat, am văzut că dincolo de ce putem face în echipă pentru pacienții noștri putem face și în echipă acasă” a mărturisit dr. Anca Bobircă – medic primar reumatologie, medic specialist medicină internă și Șef de Lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Medicii Florin și Anca Borbircă și-au mărturist povestea în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, difuzată la Medika TV.