Când bunicii devin modele de urmat. Povestea medicului Florin Bobircă

Explozia de ecrane și social media ne îndepărtează astăzi de autenticitate și de ideea de modele de urmat. În trecut, chiar membrii familiilor erau modele pentru viitoarele generații. O astfel de poveste de viață are și conf. univ. dr. Florin Bobircă. Legătura specială pe care a avut-o cu bunicul matern l-a ajutat să-și descopere vocația pentru medicină.

„Copilăria mea a fost marcată de contactul cu bunicii, în mod special de cel cu bunicul matern. Era medic dermatolog, șef de secție la Spitalul Militar. Și atunci cred că am și copilărit în contextul acesta medical, cu multe informații despre pacienți, cu multe poze legate de diferite afecțiuni dermatologice. Cred că de aici a plecat și afinitatea către partea medicală” a mărturisit conf. univ. dr. Florin Bobircă, medic primar chirurgie generală, cu supra-specializare în chirurgie oncologică, Șef al Secției Chirurgie Generală I din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” și Șef al Disciplinei Chirurgie Generală la Sp. “Dr. Ion Cantacuzino” din cadrul Universității de Medicină si Farmacie Carol Davila din București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Alină suferința oamenilor bolnavi

Chiar dacă nu a ales dermatologia, dr. Florin Bobircă este chirurg, dar oferă sprijin și pacienților cu afecțiuni ale pielii, în special oncologice, care au nevoie de intervenții chirurgicale.

„Eu am mers mai departe, am ales partea chirurgicală. Dar, poate, și dermatologia are și ea o componentă chirurgicală. Cred că și poate în contextul acesta, ca la momentul acesta, pe lângă operațiile pe care le practic, și în sfera chirurgicală să opereze și cancere de piele. Cred că asta este și legătura” mai spune conf. univ. dr. Florin Bobircă, medic primar chirurgie generală, cu supra-specializare în chirurgie oncologică, Șef al Secției Chirurgie Generală I din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” și Șef al Disciplinei Chirurgie Generală la Sp. “Dr. Ion Cantacuzino” din cadrul Universității de Medicină si Farmacie Carol Davila din București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.