Adus la audieri încătușat, psihologul Cristian Andrei a fost lăsat liber

După ore bune petrecute la audieri, psihologul Cristian Andrei a fost lăsat liber de anchetatori.

Acesta nu a dorit să facă declarații cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse.

Reamintim că miercuri dimineață, polițiștii din Capitală, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au organizat mai multe percheziții, vizat fiind și domiciliul psihologului Cristian Andrei.

„Astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au efectuat trei percheziții domiciliare în București, Târgoviște și județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală” potrivit unei informări a Poliției Capitalei.

Polițiștii susțin că, în perioada ianuarie 2004 – noiembrie 2025, persoana vizată de această anchetă ar fi practicat profesia de psiholog fără a avea atestat sau a fi absolventă a unei facultăți de psihologie acreditată conform legii. Mai mult, suspectul nu ar deține atestatul necesar pentru a practica această profesie eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Mai mult, oamenii legii îl acuză pe suspectul vizat de aceste fapte și de faptul că „ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”.