Afecțiunile specifice începutului de primăvară VIDEO

Venirea primăverii nu înseamnă că am scăpat de riscul apariției unor afecțiuni sezoniere. În continuare sunt în circulație virusurile de răceală și gripă, iar în același timp suntem expuși riscului de a face rinite alergice.

„Acum persistă încă infecțiile respiratorii care în general, 70-80% dintre ele, sunt de natură virală și mai ales dacă avem și o imunitate scăzută, un stil de viață nesănătos, avem deficite de minerale, atunci problemele sunt mai grave și se pot suprainfecta cu bacterii” susține

dr. Ruxandra Constantina, medic de familie – competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Rinitele alergice au o predispoziție mai mare de a apărea în această perioadă a începutului de primăvară, mai ales că există multe persoane alergice la polen. Totodată, factorii de mediu joacă și ei un rol important în favorizarea rinitelor.

„De asemenea, o problemă în perioada de primăvară pot fi rinitele. Ele au un fond alergic, dar pot fi și de natură non-alergică. În această categorie intră rinitele provocate de fumat, poluare, mirosul puternice de parfum, mâncărurile picante” mai spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie – competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.