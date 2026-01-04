Agenția Națională de Transplant: 91 de donatori înregistrați în 2025

FacebookEmailWhatsApp

Agenția Națională de Transplant informează cu privire la faptul că, anul trecut, la nivel național au fost înregistrați 91 de donatori de organe. „Este cel mai bun an din 2016 încoace” subliniază instituția.

„Pe 31 decembrie a avut loc ultima prelevare din anul 2025, un an care se încheie cu un rezultat remarcabil: 91 de donatori la nivel naţional. A fost cel mai bun an din 2016 încoace, marcând o creştere importantă a numărului de donatori”, a transmis Agenția Națională de Transplant, pe pagina de Facebook.

Miercuri, a avut loc o prelevare de organe și țesuturi la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare de la o donatoare, aflată în moarte cerebrală.

„În urma acesteia s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni și două transplanturi de cornee la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice București. Efortul deosebit al echipei ATI formată din dr. Vitalie Moroșanu – KDP și Dr. Carmen Fiț – coordonator intraspitalicesc, echipele locale de prelevare de la IRGH Cluj – dr. Emil Mois și de oftalmologie – dr. Sever Șter, au făcut posibil încă o dată să fie #DA pentru VIAŢĂ!”, arată sursa citată.

Categorii: Știri
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta coreeană Switch-On promite pierderea grăsimii în 4 săptămâni, fără afectarea masei musculare. Cum o poți integra ușor în rutina zilnică
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro