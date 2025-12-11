Agenția Națională de Transplant: Creștere semnificativă a numărului de donatori VIDEO

Reprezentanții Agenției Naționale de Transplat anunță faptul că 2025 a fost un an bun din punct de vedere al prelevării organelor. Estimativ, se așteaptă că ANT să încheie anul cu 90 de intervenții de acest tip.

„Vedem o creștere a numărului de donatori față de anul trecut față de anul trecut ceea ce e bine. În momentul de față suntem la 87 de prelevări. Cred că e celmai bun an din 2016 încoace” susține dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În anii din urmă, intervențiile de prelevare a organelor au stagnat în jurul valorii de 80 – 85 pe parcursul unui an.

„Este mai mult un câștig simbolic, pentru că în 2019 și 2020 am avut cam 85 de donatori maxim pe parcursul unui an. În 2016 a fost peste 100. Anul acesta vom ajunge și chiar la 90” mai spune dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

