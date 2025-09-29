Al șaptelea deces la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Managerul, demis

FacebookEmailWhatsApp

A fost raportat cel de-al șaptelea deces în urma infectării cu bacteria Serratia din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Managera unității medicale, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă de președintele Consiliului Județean Iași,

O fetiță de doar 3 lun, internată la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași și transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București a murit din cauza infecției cu bacteria Serratia, pe care a luat-o în timp ce era internată în secția ATI a spitalului ieșean. Fetița avea o malformație cardiacă gravă.

 A fost demis managerul spitalului

Între timp, oficialii Consiliului Județean Iași au decis demiterea managerului spitalului din Iași, dr. Cătălina ioneascu. În locul acesteia a fost numit medicul primar Radu Constantin Luca, angajat al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași din anul 2007.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro