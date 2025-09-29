Al șaptelea deces la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Managerul, demis

A fost raportat cel de-al șaptelea deces în urma infectării cu bacteria Serratia din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Managera unității medicale, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă de președintele Consiliului Județean Iași,

O fetiță de doar 3 lun, internată la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași și transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București a murit din cauza infecției cu bacteria Serratia, pe care a luat-o în timp ce era internată în secția ATI a spitalului ieșean. Fetița avea o malformație cardiacă gravă.

A fost demis managerul spitalului

Între timp, oficialii Consiliului Județean Iași au decis demiterea managerului spitalului din Iași, dr. Cătălina ioneascu. În locul acesteia a fost numit medicul primar Radu Constantin Luca, angajat al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași din anul 2007.