Alertă OMS privind siropurile contaminate din India

Organizația Mondială a Sănătății a emis o alertă internațională cu privire la trei siropuri de tuse contaminate, indentificate în India. Oficialii OMS solicită tururor autorităților sanitare din lume să raporteze imediat depistarea acestor medicamente în țările lor.

Potrivit alertei transmisă de OMS, siropurile contaminate fac parte din loturile Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, produse de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma.

Medicamentele contaminate reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate și pot să provoace boli grave, având potențial letal.

În India, acolo unde au apărut primele probleme, autoritățile sanitare au decis să ridice licența de producție pentru compania Sresan Pharmaceutical, principalul producător al siropului de tuse Coldrif, solicitând chiar închiderea acesteia. Datele au arătat că medicamentul era contaminat cu dietilenglicol, un solvent foarte toxic folosit în industrie, într-o proporție de peste 45%.

Mai multe decee au fost confirmate în India, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre copii sub 5 ani. Micuții au dezvoltat insuficiență renală după ce le-a fost administrat siropul Coldrif.

