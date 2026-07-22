Cel mai amplu proiect dedicat screeningului cancerului pulmonar, în desfășurare în România VIDEO

Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, desfășoară un amplu program de screening pentru cancerul pulmonar din țară. Inițiativa are rolul de a depista această afecțiune mai ales în rândul oamenilor vulnerabili care nu au acces la servicii de sănătate.

„Este un proiect de suflet pe care l-am realizat. A fost o muncă multă în care au fost implicate multe instituții, precum Institutul «Marius Nasta», Institutul Național de Sănătate Publică, UMF «Carol Davila». Am reușit să facem o mapare a României și am arătat că țara noastră are multe cazuri de cancer pulmonar. Există multe zone roșii…Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, iar screeningul de cancer deja a început” susține conf. univ. BEATRICE MAHLER, medic primar pneumolog, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Principalul mecanism de funcționare al acestui proiect este reprezentat de metodologia de lucru. Specialiștii angrenați în proiect au fost nevoiți să creeze propria strategie de acțiune.

„Împreună cu echipa de la UMF «Carol Davila» ne-am ocupat de metodologia de lucru a screeningului. Au fost alături de noi mulți oameni. Am lucrat în echipă și am încercat pe metodologie ce ar trebui să facem în fluxul pacientului cu cancer pulmonar„ mai spune conf. univ. BEATRICE MAHLER, medic primar pneumolog, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Finanțarea programului este asigurată de Uniunea Europeană, costurile depășind 16 milioane de euro.

„E bine că a început acest program și că Ministerul Fondurilor Europene a considerat necesară alocarea a 16 milioane de euro și pentru acest tip de screening. E bine pentru că se creează un circuit al pacientului și o metodă de screening” mai spune conf. univ. BEATRICE MAHLER, medic primar pneumolog, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Acest program oferă acces la servicii medicale și consultații pneumologice în special oamenilor vulnerabili. Caravana proiectului pune la dispoziție consultații de specialitate, iar dacă apar suspiciuni cu privire la prezența cancerului pulmonar, oamenii sunt redirecționați către controale amănunțite.