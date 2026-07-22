De ce nu sunt eficiente pentru igienă bețișoarele de urechi VIDEO

Igiena urechilor trebuie făcută periodic, iar mulți oameni apelează la bețișoarele de urechi. Medicii consideră că nu sunt tocmai potrivite pentru a păstra igiena urechii.

„Orice am stimula vom determina o secreție suplimentară de ceară sau transpirație. Totuși este logic că trebuie să avem o igienă a urechii externe„ susține dr. Ioana Vodă, medic primar ORL, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru o igienă cât mai eficientă a urechii este necesar să mergem la cabinetul unui medic specialist ORL.

„Sunt oameni care fac mai multă ceară, iar acești oameni trebuie să știe că trebuie să meargă la ORL pentru igienă. Dopurile de ceară devin probleme când se suprainfectează și apare durerea” mai spune dr. Ioana Vodă, medic primar ORL, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.